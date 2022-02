F1 | Carlos Sainz | “Prime impressioni positive | ma non abbiamo aspettative per questi test”

(Di giovedì 24 febbraio 2022) 144 giri percorsi in due giorni.può ritenersi soddisfatto complessivamente dopo leotto ore trascorse al volante della nuova F1-75 in occasione deipre-stagionali della Formula Uno al Montmelò verso il Mondiale 2022. Lo spagnolo della Rossa, impegnato oggi nella sessione mattutina (nel pomeriggio ha girato invece il compagno di squadra Charles Leclerc), ha confermato le buone sensazioni di ieri anche alla stampa. “, perché siamo riusciti a fare una giornata e mezzo disenza problemi.completato il piano di lavoro odierno senza intoppi. L’obiettivo ditre giorni è macinare chilometri su una macchina completamente nuova e vedere se è affidabile“, ...

Quarta la Mercedes di George Russell (1'20''537) davanti alla Rossa guidata da(1'20''546) ed alla Aston Martin di Sebastian Vettel (1'20''784). Male Lewis Hamilton in fondo alla ...Quinto ècon il tempo del mattino (1'20"546), mentre molto più indietro è la Red Bull, che ha ottenuto il miglior tempo in 1'21"430 con Sergio Perez , sempre con gli pneumatici a mescola ...ROMA, 24 FEB - E' la Ferrari di Charles Leclerc la monoposto più veloce nel secondo giorno di test sul circuito spagnolo di Montmelò in vista del Mondiale che scatta il 20 marzo in Bahrain. Il pilota ...MONTMELO - E' di Charles Leclerc il miglior tempo realizzato nella seconda giornata di test della Formula 1 a Barcellona. Il monegasco della Ferrari, che nella seconda giornata sul circuito di Montmel ...