«Ecosocialismo»: è Marx più Greta la “nuova” ricetta di Occhetto per la sinistra in crisi (Di giovedì 24 febbraio 2022) Bando agli «amarcord»e avanti con «l’Ecosocialismo». Achille Occhetto, il comunista che liquidò il Pci per fondare sulle sue ceneri il Pds, traccia la nuova frontiera della sinistra. «A 85 anni mi senso a metà del cammino», confida a Repubblica che lo ha intervistato in occasione dell’uscita del suo libro: “Perché non basta dirsi democratici“. Lo definisce «la mia elaborazione del lutto», dove per lutto intende «la fine del socialismo reale», definizione piuttosto burocratica di quello che fu il comunismo realizzato. Gira e rigira, il trauma di Occhetto resta il dissolvimento dell’Unione Sovietica, la grande speranza dell’umanità che si accartocciava sotto il peso dei suoi fallimenti e delle sue menzogne. Occhetto intervistato da Repubblica Non è il solo, ovviamente, ma è tra i pochi ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Bando agli «amarcord»e avanti con «l’». Achille, il comunista che liquidò il Pci per fondare sulle sue ceneri il Pds, traccia lafrontiera della. «A 85 anni mi senso a metà del cammino», confida a Repubblica che lo ha intervistato in occasione dell’uscita del suo libro: “Perché non basta dirsi democratici“. Lo definisce «la mia elaborazione del lutto», dove per lutto intende «la fine del socialismo reale», definizione piuttosto burocratica di quello che fu il comunismo realizzato. Gira e rigira, il trauma diresta il dissolvimento dell’Unione Sovietica, la grande speranza dell’umanità che si accartocciava sotto il peso dei suoi fallimenti e delle sue menzogne.intervistato da Repubblica Non è il solo, ovviamente, ma è tra i pochi ...

Advertising

SecolodItalia1 : «Ecosocialismo»: è Marx più Greta la “nuova” ricetta di Occhetto per la sinistra in crisi - toninog2 : Francesco Barbetta: #Foster e la frattura metabolica: alla ricerca di un pensiero ecosocialista in #marx… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecosocialismo Marx «Ecosocialismo»: è Marx più Greta la "nuova" ricetta di Occhetto per la sinistra in crisi Il Secolo d'Italia