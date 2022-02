Draghi: "Putin fermi spargimento di sangue e ritiri truppe" (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 febbraio 2022 L'Italia e tutti gli alleati chiedono al presidente Putin "di mettere fine immediatamente allo spargimento di sangue e di ritirare le proprie forze militari al di fuori dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 febbraio 2022 L'Italia e tutti gli alleati chiedono al presidente"di mettere fine immediatamente allodie di ritirare le proprie forze militari al di fuori dei ...

