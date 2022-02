Doc Nelle Tue Mani non in onda stasera su Rai 1 giovedì 24 febbraio 2022 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Doc Nelle tue Mani non in onda stasera giovedì 24 febbraio su Rai 1 slittano le due nuove puntate della seconda stagione Aggiornamento 24 febbraio: le due puntate previste stasera 24 febbraio di Doc – Nelle tue Mani non andranno in onda per uno speciale Tg1 sulla situazione in Ucraina. Al momento le puntate sono rimandate alla prossima settimana. Doc Nelle Tue Mani 2 stasera in tv su Rai 1 alle 21:25 in onda due nuove puntate della seconda stagione del medical drama con Luca Argentero, giovedì 24 febbraio 2022. La ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 24 febbraio 2022) Doctuenon in24su Rai 1 slittano le due nuove puntate della secstagione Aggiornamento 24: le due puntate previste24di Doc –tuenon andranno inper uno speciale Tg1 sulla situazione in Ucraina. Al momento le puntate sono rimandate alla prossima settimana. DocTuein tv su Rai 1 alle 21:25 indue nuove puntate della secstagione del medical drama con Luca Argentero,24. La ...

gianlu_79 : RT @bubinoblog: RAI1: SALTA DOC NELLE TUE MANI, TG1 SPECIALE SULLA GUERRA RUSSIA-UCRAINA IN PRIME TIME - bubinoblog : RAI1: SALTA DOC NELLE TUE MANI, TG1 SPECIALE SULLA GUERRA RUSSIA-UCRAINA IN PRIME TIME - SMSNEWSOFFICIAL : Continua la staffetta dell’informazione delle Reti Rai sull’ attacco russo all’Ucraina. Speciale Tg1 in prima serat… - MontiFrancy82 : Sesto appuntamento su Rai1, giovedì 24 febbraio alle 21.25, con la seconda stagione di @DocNelleTueMani Anticipazi… - PasqualeMarro : #DocNelletuemani. Baby in arrivo: Silvia Mazzieri aspetta da un famoso papà -