“Delia Duran è manipolata” | parla l’ex marito Marco Nerozzi

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 24 febbraio 2022)sarebbeda Alex Belli: è questa la preoccupazione chedella modella venezuelana svela in un’intervistadopo e Alex Belli prima sono stati i veri protagonisti di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante i mesi trascorsi si continua are della loro storia tra alti e bassi per via dell’avvicinamento dell’attore all’amica speciale Soleil Sorge. Ma suè intervenuto, svelando di essere preoccupato per lei. “” ad esprimere la sua preoccupazione alla stampa è il suo ex, che in ...