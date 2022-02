Da pandemia a endemia, cosa cambia: “Fondamentali antivirali e monoclonali” (Di giovedì 24 febbraio 2022) In queste settimane, “grazie all’elevato numero di soggetti immunizzati con il vaccino anti-Covid o con l’infezione naturale e alla circolazione di un virus ad alta trasmissibilità ma a bassa virulenza, stiamo andando verso una situazione maggiormente favorevole” e dovremmo “prepararci al passaggio dalla pandemia all’endemia” di Covid-19. A fare il punto sono gli esperti della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). Cambio di paradigma Secondo gli infettivologi, questa nuova situazione “si traduce in una serie di scelte che il Governo sta portando avanti di graduale riduzione delle misure di contenimento. “Alla luce di queste considerazioni – suggerisce Massimo Andreoni, direttore scientifico Simit – dobbiamo tenere presente che il virus continuerà a circolare e dobbiamo essere pronti ad assistere i soggetti infetti affinché non ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 24 febbraio 2022) In queste settimane, “grazie all’elevato numero di soggetti immunizzati con il vaccino anti-Covid o con l’infezione naturale e alla circolazione di un virus ad alta trasmissibilità ma a bassa virulenza, stiamo andando verso una situazione maggiormente favorevole” e dovremmo “prepararci al passaggio dallaall’” di Covid-19. A fare il punto sono gli esperti della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). Cambio di paradigma Secondo gli infettivologi, questa nuova situazione “si traduce in una serie di scelte che il Governo sta portando avanti di graduale riduzione delle misure di contenimento. “Alla luce di queste considerazioni – suggerisce Massimo Andreoni, direttore scientifico Simit – dobbiamo tenere presente che il virus continuerà a circolare e dobbiamo essere pronti ad assistere i soggetti infetti affinché non ...

