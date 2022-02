Coronavirus, i dati del 24 febbraio (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 46.169, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 12.651.251. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 22.195 unità, quindi al momento risultano positive 1.199.228 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 839. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 12.125, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 1.186.264. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 249 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 154.013. Da ieri si registrano anche 69.439 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 11.298.010. Nuovi contagiati: 46.169 Contagiati totali: 12.651.251 Incremento netto positivi: ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 46.169, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 12.651.251. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 22.195 unità, quindi al momento risultano positive 1.199.228 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 839. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 12.125, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 1.186.264. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 249 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 154.013. Da ieri si registrano anche 69.439 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 11.298.010. Nuovi contagiati: 46.169 Contagiati totali: 12.651.251 Incremento netto positivi: ...

