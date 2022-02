Conflitto Ucraina-Russia, lo scontro investe (anche) l’Eurovision (Di giovedì 24 febbraio 2022) La UA:PBC, emittente statale del Paese sul Mar Nero, ha presentato una lettera formale all'EBU, l'Unione europea di radiodiffusione, dove chiede di sospendere la Federazione dalla competizione musicale, che si terrà in Italia a maggio. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 24 febbraio 2022) La UA:PBC, emittente statale del Paese sul Mar Nero, ha presentato una lettera formale all'EBU, l'Unione europea di radiodiffusione, dove chiede di sospendere la Federazione dalla competizione musicale, che si terrà in Italia a maggio. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

_Nico_Piro_ : #25febbraio #Russia #Ucraina che cosa ne sappiamo in più oggi? Partiamo dal dire che nelle varie previsioni di ques… - mattia_desci : La guerra è la più grande sconfitta dell’Umanità e assistere inermi al conflitto in Ucraina è uno spettacolo terrif… - FBiasin : Uno dei primi effetti del conflitto in Ucraina: è scomparso il covid. - Rosamar96606673 : RT @matteorenzi: Il mio intervento al Senato #UkraineInvasion - DnlValentino : RT @Lanternaweb: Ventiquattro ore dopo l’ordine dato dal presidente russo #Putin di avviare un’operazione militare speciale per la demilita… -