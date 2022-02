Champions, arriva la decisione della UEFA sulla finale! (Di giovedì 24 febbraio 2022) Era nell’aria e, da pochi minuti, è arrivata la conferma: la finale dell’attuale edizione di Champions League non si terrà a San Pietroburgo. Questo ciò che è emerso dalla riunione straordinaria convocata dal presidente UEFA Ceferin. Ceferin, Russia, Ucraina Attualmente non sono state prese decisioni su quale sarà la sede della finale, ma ciò che traspare è il pugno duro adottato dagli organi del calcio europeo verso la Russia. Probabilmente con il passare delle ore emergeranno altre novità, si attendono aggiornamenti. Leggi su rompipallone (Di giovedì 24 febbraio 2022) Era nell’aria e, da pochi minuti, èta la conferma: la finale dell’attuale edizione diLeague non si terrà a San Pietroburgo. Questo ciò che è emerso dalla riunione straordinaria convocata dal presidenteCeferin. Ceferin, Russia, Ucraina Attualmente non sono state prese decisioni su quale sarà la sedefinale, ma ciò che traspare è il pugno duro adottato dagli organi del calcio europeo verso la Russia. Probabilmente con il passare delle ore emergeranno altre novità, si attendono aggiornamenti.

