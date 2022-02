Castellammare di Stabia, consiglio comunale sciolto per infiltrazioni camorristiche (Di giovedì 24 febbraio 2022) Adesso è ufficiale. Il consiglio dei ministri ha deciso questa mattina per lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche del Comune di Castellammare di Stabia. La proposta portata dal ministro dell’interno Luciana Lamorgese sulla base del lavoro della commissione d’indagine è stata controfirmata e approvata. Castellammare, parlamentari Manzo e Ruotolo: “Ora voltare pagina” Teresa Manzo, deputato del Movimento 5 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Adesso è ufficiale. Ildei ministri ha deciso questa mattina per lo scioglimento perdel Comune didi. La proposta portata dal ministro dell’interno Luciana Lamorgese sulla base del lavoro della commissione d’indagine è stata controfirmata e approvata., parlamentari Manzo e Ruotolo: “Ora voltare pagina” Teresa Manzo, deputato del Movimento 5 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

mussivanacore : @welikeduel Castellammare di Stabia, il mio Comune sciolto per infiltrazioni camorristiche. Manco l'ho cominciato i… - TIMarkham : RT @crankyuncle2: Born OTD 1846 Luigi Denza, Italian composer (Funiculì, Funiculà), born in Castellammare di Stabia (d. 1922) - sudreporter : #Napoli, sciolto Comune di Castellammare di Stabia. @sruotolo1: 'avevamo visto giusto' - T7TorreSette : #CastellammarediStabia - Scioglimento Consiglio comunale, la deputata Teresa Manzo (#M5S): 'Pagina buia per la citt… - agro24tw : Castellammare di Stabia. Sciolto il Comune, decisione annunciata -