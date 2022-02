Caccia, via libera al nuovo regolamento regionale: cosa cambia (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Commissione Agricoltura di Regione Lombardia, presieduta da Ruggero Invernizzi (Forza Italia), ha dato parere positivo alla modifica di alcuni articoli del “regolamento sulle norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina venatoria”. Le modifiche ai Capi II, III, IV, V, VI e VII del testo “erano necessarie per adeguare il regolamento 16/2003 alla normativa più recente che punta a disciplinare, con sempre più precisione, il settore della Caccia” spiega il Consigliere Paolo Franco (Fratelli d’Italia), relatore delle proposte di modifiche del regolamento. In base alla legge regionale n. 19/2015, infatti, le funzioni di Caccia sono state trasferite dalle Provincie (ad eccezione della Provincia di Sondrio) alla Regione. Pertanto, pur ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Commissione Agricoltura di Regione Lombardia, presieduta da Ruggero Invernizzi (Forza Italia), ha dato parere positivo alla modifica di alcuni articoli del “sulle norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina venatoria”. Le modifiche ai Capi II, III, IV, V, VI e VII del testo “erano necessarie per adeguare il16/2003 alla normativa più recente che punta a disciplinare, con sempre più precisione, il settore della” spiega il Consigliere Paolo Franco (Fratelli d’Italia), relatore delle proposte di modifiche del. In base alla leggen. 19/2015, infatti, le funzioni disono state trasferite dalle Provincie (ad eccezione della Provincia di Sondrio) alla Regione. Pertanto, pur ...

simosimotw : #italianiInVendita #lega #caccapound “Reclutavano mercenari per la guerra in Ucraina”. Arrestati sei neofascisti it… - ConsLomb : #Caccia, via libera della Commissione Agricoltura al nuovo Regolamento. #PaoloFranco: 'un sistema moderno, che tut… - janapergliamici : Caccia russo lancia un missile su una zona residenziale: si sentono urla e pianti anche di bambini… - paviaunotv : La Commissione Agricoltura, presieduta da Ruggero Invernizzi (Forza Italia), ha dato parere positivo alla modifica… - LiguriaNotizie : Ripreso dalle telecamere: è caccia al rapinatore del tabaccaio di Porta Soprana -

Ultime Notizie dalla rete : Caccia via Via dopo appena un anno, l'occasione accomuna Allegri e Mourinho Allegri e Mourinho © LaPresseDel resto tutte e tre le società italiane sono a caccia di opportunità ... Calciomercato Juventus, Sabitzer via dal Bayern: duello con Roma e Milan Sabitzer © LaPressePer ...

Condanna unanime alla guerra, le reazioni. In Fvg vivono 6mila ucraini ...ci auguriamo si possa trovare in breve tempo una via d'uscita diversa dall'uso delle armi'. (Visited 121 times, 121 visits today) Autore: Redazione Ultime notizie: Guerra in Ucraina, pronti i caccia ...

Lombardia, caccia: via libera al nuovo Regolamento ExPartibus Taiwan denuncia l'incursione di 9 caccia militari cinesi PECHINO, 25 FEB - Taiwan ha denunciato l'incursione di nove caccia militari cinesi nella sua zona di indentificazione aerea, in quella che è l'iniziativa più grande delle ultime due settimane da parte ...

A Milano tornano le location spettacolari: le sfilate più suggestive della Fashion Week Durante la settimana di sfilate a Milano, di nuovo in presenza quest'anno, tutta la città vive per accogliere gli eventi della Moda ed è caccia alle location in cui ... un grande padiglione ...

Allegri e Mourinho © LaPresseDel resto tutte e tre le società italiane sono adi opportunità ... Calciomercato Juventus, Sabitzerdal Bayern: duello con Roma e Milan Sabitzer © LaPressePer ......ci auguriamo si possa trovare in breve tempo unad'uscita diversa dall'uso delle armi'. (Visited 121 times, 121 visits today) Autore: Redazione Ultime notizie: Guerra in Ucraina, pronti i...PECHINO, 25 FEB - Taiwan ha denunciato l'incursione di nove caccia militari cinesi nella sua zona di indentificazione aerea, in quella che è l'iniziativa più grande delle ultime due settimane da parte ...Durante la settimana di sfilate a Milano, di nuovo in presenza quest'anno, tutta la città vive per accogliere gli eventi della Moda ed è caccia alle location in cui ... un grande padiglione ...