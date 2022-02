Aumenti delle bollette | l’allarme delle Rsa | «Costi raddoppiati | rette a rischio rincari»

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Case di riposo Dopo i due anni difficili della pandemia, ora il salasso per i conti di riscaldamento ed elettricità. Peserà per milioni di euro. «Situazione drammatica: servono misure di sostegno per non gravare sugli utenti».

Advertising

Tg3web : Continuano le proteste degli autotrasportatori contro gli aumenti dei prezzi dei carburanti. Le ripercussioni dei b… - Karmageddon1 : RT @cannedcat: L'aumento del prezzo dei carburanti, delle spese di riscaldamento e di elettricità a servizio degli uffici sta convincendo l… - IlSedutomulo : RT @rafcapuozzo: Il Mondo sull’orlo della guerra. La pandemia che limita e condiziona ancora le nostre vite. Gli aumenti dei prezzi e i rin… - alisagiordani : Ministeriali popolo di sfaticati durante il covid,ora pure gli aumenti gli danno. Che schifo l'Italia.Fino a 300 eu… - infoitinterno : L'Inps annuncia gli aumenti delle pensioni sino a gennaio 2023 -

Ultime Notizie dalla rete : Aumenti delle

... ha subito dei ritardi spiega Amirante - per il Covid e l'impossibilitàditte, durante le ... Pari a 1,5 milioni l'anno ma con i costi previsti prima dei recenti. L'ammontare complessivo ...Per tutti, però, il comun denominatore è uno: dopo due anni di difficoltà dovute alla pandemia non ci sarannotasse per far fronte alle maggiori spese. Le risorse andranno quindi ...Rischia di essere un dramma nel dramma. O, per usare un’altra metafora, la pioggia sul bagnato. Perché lì il riscaldamento non si può spegnere, e dell’elettricità non si può fare a meno. Per le case d ...Sicché, se fino a dicembre 2021 l'importo della pensione minima era di 515 euro, dal 1° gennaio salirà a 524 euro. Allo stesso modo, vi sarà un aumento dell'assegno sociale, che da 460 euro mensili pa ...