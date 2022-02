Apple lancia una versione di Siri gender-neutral, doppiata da una persona LGBTQ+ (Di giovedì 24 febbraio 2022) Apple si sta ufficialmente impegnando per garantire agli utenti una nuova versione di Siri che sia gender-neutral, ovvero “Né da uomini né da donne”, come spiegato dalle prime notizie trapelate dal gigante della tecnologia. L’azienda, che aveva creato in principio una versione femminile e, successivamente, una maschile, si è ora resa conto che la società ha nuove esigenze. Ecco perché si è arrivati a testare Quinn, la variante dell’assistente virtuale doppiata dalla voce neutra di una persona queer, appartenente alla comunità LGBTQ+. Vi raccomandiamo... L'impresa sportiva (e benefica) di Tom Daley per dire basta alle discriminazioni Non è stata pensata per sostituire le ... Leggi su diredonna (Di giovedì 24 febbraio 2022)si sta ufficialmente impegnando per garantire agli utenti una nuovadiche sia, ovvero “Né da uomini né da donne”, come spiegato dalle prime notizie trapelate dal gigante della tecnologia. L’azienda, che aveva creato in principio unafemminile e, successivamente, una maschile, si è ora resa conto che la società ha nuove esigenze. Ecco perché si è arrivati a testare Quinn, la variante dell’assistente virtualedalla voce neutra di unaqueer, appartenente alla comunità. Vi raccomandiamo... L'impresa sportiva (e benefica) di Tom Daley per dire basta alle discriminazioni Non è stata pensata per sostituire le ...

Advertising

DataMediaHub : LinkedIn lancia LinkedIn Podcast Network come progetto pilota, con programmi disponibili su LinkedIn, Apple Podcast… - andreastoolbox : MediaWorld lancia a sorpresa la Apple Night: sconti su iPhone 13 e non solo - Salvato95551627 : RT @Ftbnews24: ?? #Napoli-Barcellona, Tiribocchi lancia Osimhen: “Fondamentale averlo in campo” #Napoli #CagliariNapoli #SerieA #UEL #Spalle… - Ftbnews24 : ?? #Napoli-Barcellona, Tiribocchi lancia Osimhen: “Fondamentale averlo in campo” #Napoli #CagliariNapoli #SerieA… - Ftbnews24 : ??? #Atalanta #SerieA #AtalantaFiorentina #Olympiacos-Atalanta, Mutti lancia Boga: “Spero sia la sua serata” ?? Scari… -

Ultime Notizie dalla rete : Apple lancia Migliori banche online in Italia nel 2022 leggi anche Revolut lancia la sua banca in Italia: cosa cambia per i clienti buddybank Al 4° posto ... Lanciata nel 2018, buddybank è stata disegnata appositamente per iPhone e prodotti Apple, per poi ...

ERIS '6 VERSOS' feat. ELY (Video) ...della filmografia girando l'intero videoclip di '6 Versos' con l'ultimo prodotto di casa Apple, ... entra nel roster artisti di Incisi Records, dove nasce ' Sigueme ', singolo che lo lancia finalmente e ...

Siri, Apple lancia la voce neutra senza genere Melablog Apple lancia una versione di Siri gender-neutral, doppiata da una persona LGBTQ+ Il tentativo di rimuovere l’aspetto di genere di Siri arriva dopo il lancio delle nuove emoji a tema “inclusione” e dopo la decisione di Apple, avvenuta nel 2021, di eliminare la voce femminile di ...

Siri: Apple aggiunge la voce per la comunità LGBTQ+ Successivamente, Apple ha aggiunto al suo assistente vocale due opzioni ... la nuova voce è disponibile solo in lingua inglese e probabilmente resterà tale pure al momento del lancio della versione ...

leggi anche Revolutla sua banca in Italia: cosa cambia per i clienti buddybank Al 4° posto ... Lanciata nel 2018, buddybank è stata disegnata appositamente per iPhone e prodotti, per poi ......della filmografia girando l'intero videoclip di '6 Versos' con l'ultimo prodotto di casa, ... entra nel roster artisti di Incisi Records, dove nasce ' Sigueme ', singolo che lofinalmente e ...Il tentativo di rimuovere l’aspetto di genere di Siri arriva dopo il lancio delle nuove emoji a tema “inclusione” e dopo la decisione di Apple, avvenuta nel 2021, di eliminare la voce femminile di ...Successivamente, Apple ha aggiunto al suo assistente vocale due opzioni ... la nuova voce è disponibile solo in lingua inglese e probabilmente resterà tale pure al momento del lancio della versione ...