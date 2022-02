AEW | Tra i giganti spunta Ricky Starks | è lui il quarto qualificato per il Face The Revolution

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Continuano i match di qualificazione alThematch diche vedrà impegnati sei atleti del roster. Dopo Keith Lee, Powerhouse Hobbs e Wardlow, il nuovo. Il leader del Team Taz ha superato 10 del Dark Order e si è portato a casa il pass del match. Nel backstage ha poi avuto un confronto con Keith Lee assieme al suo fido Hobbs. Il finale del match And @starkmanjones escapes @pres10vance's brutal full-nelson attempt by tearing at his mask, and getting the win! #is going to #AEW! Watch #AEWDynamite LIVE on @TBSNetwork right now! pic.twitter.com/I1DU0YMTt5— All Elite Wrestling (@AEW) February 24, 2022