Acciaierie d’Italia: verso un anno di cassa integrazione straordinaria per circa 3500 lavoratori Comunicazione (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dodici mesi di cassa integrazione straordinaria per circa 3500 addetti dell’ex Ilva. È quanto comunicato da Acciaierie d’Italia rispetto al colosso siderurgico che ha nello stabilimento di Taranto quello più importante in Italia. Ne dà notizia l’agenzia Agi. L'articolo Acciaierie d’Italia: verso un anno di cassa integrazione straordinaria per circa 3500 lavoratori <small class="subtitle">Comunicazione</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dodici mesi diperaddetti dell’ex Ilva. È quanto comunicato darispetto al colosso siderurgico che ha nello stabilimento di Taranto quello più importante in Italia. Ne dà notizia l’agenzia Agi. L'articoloundiper proviene da Noi Notizie..

Advertising

NoiNotizie : Acciaierie d'Italia: un anno di cassa integrazione straordinaria per circa 3500 lavoratori - M_Siniscalchi : RT @ardigiorgio: A giorni partirà da acciaierie d’Italia la richiesta di cassa integrazione straordinaria di 12 mesi per 3500 addetti,finor… - PulcinoRossoner : RT @ardigiorgio: A giorni partirà da acciaierie d’Italia la richiesta di cassa integrazione straordinaria di 12 mesi per 3500 addetti,finor… - CarloScalmana : RT @ardigiorgio: A giorni partirà da acciaierie d’Italia la richiesta di cassa integrazione straordinaria di 12 mesi per 3500 addetti,finor… - franco04329368 : RT @ardigiorgio: A giorni partirà da acciaierie d’Italia la richiesta di cassa integrazione straordinaria di 12 mesi per 3500 addetti,finor… -

Ultime Notizie dalla rete : Acciaierie d’Italia ILVA/ Il 'mistero' sui numeri e le prospettive di Acciaierie d'Italia Il Sussidiario.net