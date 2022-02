Viaggi all’estero, dal 1 marzo 2022 stop al tampone per gli arrivi dai Paesi extra Ue (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Viaggi all’estero. Arriva un’ottima notizia che coinvolge tutto il reparto turistico e anche gli stessi Viaggiatori che, così, possono tirare un mezzo sospiro di sollievo. Erano due anni che si aspettava una notizia del genere: lo stop al tampone per gli arrivi dai Paesi extra Ue. Leggi anche: Covid, oggi nel Lazio 6356 nuovi contagi e + 12978 guariti: ecco il dettaglio La notizia giunge direttamente dal Ministro della Salute Roberto Speranza, il qualche ha così affermato: “A partire dall’1 marzo per gli arrivi da tutti i Paesi extraeuropei saranno vigenti le stesse regole già previste per i Paesi europei. Per l’ingresso in Italia sarà sufficiente una delle condizioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 febbraio 2022). Arriva un’ottima notizia che coinvolge tutto il reparto turistico e anche gli stessiatori che, così, possono tirare un mezzo sospiro di sollievo. Erano due anni che si aspettava una notizia del genere: loalper glidaiUe. Leggi anche: Covid, oggi nel Lazio 6356 nuovi contagi e + 12978 guariti: ecco il dettaglio La notizia giunge direttamente dal Ministro della Salute Roberto Speranza, il qualche ha così affermato: “A partire dall’1per glida tutti ieuropei saranno vigenti le stesse regole già previste per ieuropei. Per l’ingresso in Italia sarà sufficiente una delle condizioni ...

Advertising

CorriereCitta : Viaggi all’estero, dal 1 marzo 2022 stop al tampone per gli arrivi dai Paesi extra Ue - CarloPignatari : @AndreaGiuricin Soprattutto però non si parla dì abolire il divieto ai viaggi per turismo dall’Italia verso estero.… - lorepal : Studi.Viaggi.Vivi all’estero. Ma alla fine torni lì. #concorsoscuola - canislupus80 : @e3b4ca3d0921414 @giovadb1608 @Cambiacasacca La pizza tropical no la prego. Ho provato a mangiarla in uno dei miei… - Linoemme11 : @EmeiMarkus Tutto cosa? Forse vivo in un altro paese ma in questi due anni: ho sempre lavorato, ho viaggiato (in it… -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggi all’estero Green pass all'estero e viaggi di primavera, ecco dove serve e dove non si usa il certificato verde in Europa ilmessaggero.it