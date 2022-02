Ucraina, attacco informatico a Kiev, siti del governo irraggiungibili. Putin: “Dura risposta a sanzioni Usa” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Un attacco informatico su larga scala è in corso in Ucraina. Diversi siti del governo ucraino sono irraggiungibili, compresi il Ministero della Salute, della Sicurezza e degli Esteri, del Parlamento di Kiev e delle agenzia di sicurezza. Nei giorni scorsi l’Ucraina aveva avvertito del rischio di un attacco hacker, che però era stato smentito sa L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Unsu larga scala è in corso in. Diversidelucraino sono, compresi il Ministero della Salute, della Sicurezza e degli Esteri, del Parlamento die delle agenzia di sicurezza. Nei giorni scorsi l’aveva avvertito del rischio di unhacker, che però era stato smentito sa L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Agenzia_Italia : ?? Le condizioni di Putin ???? per una soluzione diplomatica della crisi ucraina ???? = Segui gli aggiornamenti ?? = ?? - Adnkronos : #RussiaUcraina, attacco informatico a Kiev: offline siti governo. - Agenzia_Ansa : L'Ue si sta preparando a diversi scenari in caso di un'ondata migratoria scaturita da un eventuale attacco russo… - MassZito : RT @StefanoOrsi12: Il pesantissimo attacco informatico in corso in Ucraina ha abbassato la capacità dei server al 6%, bloccato completament… - FedericaCalvia : RT @TgLa7: #Ucraina: attacco informatico in corso su siti governo #RussiaUcraina -