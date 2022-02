Torna FlyFuture | in Italia cresce mercato trasporti con elicottero

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) (Adnkronos) –ildeiconin. Secondo gli ultimi dati dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac), nel 2021 il numero dei piloti civili di velivoli ad ala rotante è arrivato a 2.338, di cui 1.341 per voli commerciali e 997 per attività private. Sempre nello scorso anno, èto are il numero di coloro che hanno conseguito la licenza da pilota di: nel 2021 sono stati 104, in netto aumento rispetto al record negativo di soli 73 del 2020 a causa della pandemia e in avvicinamento ai 114 del 2019. Numeri significativi anche sul fronte degli elicotteri civili presenti in: nel 2021 ne sono stati contati 369 per attività commerciali e private, a cui si aggiungono 141 ...