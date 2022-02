Torino | a giugno occhi in casa Roma | piace un difensore

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’edizione odierna di Tuttosport riporta di un possibile interesse delper Marash Kumbulla della. Il centrale albanese, lanciato proprio dall’attuale tecnico granata Ivan Juric quando sedeva sulla panchina del Verona, non sta trovando grande continuità di rendimento nella capitale. Per questo motivo la dirigenza piemontese ci pensa, vista anche la probabile partenza di Bremer, promesso all’Inter. Unico scoglio per la trattativa il costo del cartellino: nel 2020 infatti i giallorossi hanno speso circa 17 milioni di euro (bonus compresi) per aggiudicarselo e difficilmente lo lasceranno partire per una cifra di troppo inferiore.