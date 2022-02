The Boogeyman | iniziate le riprese del film tratto dal racconto di Stephen King

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) La produzione di The, ildaldi, ha annunciato l'inizio dellein vista di un debutto previsto in streaming nel 2023. LedelThe, il progettodalscritto da, sono ufficialmentea distanza di quattro anni dal primo annuncio dello sviluppo del progetto. I fan dello scrittore avevano da tempo temuto che l'adattamento fosse stato abbandonato dopo l'acquisizione di 20th Century Fox da parte della Disney, tuttavia nelle ultime settimane ci sono stati dei significativi passi in avanti. 20th Century Studios ha ora annunciato ...

Advertising

RaiQuattro : Alle 23.35 il ciclo 'Back to the 90s' prosegue con una vera e propria icona del cinema horror, Freddy Krueger, prot… -

Ultime Notizie dalla rete : The Boogeyman

Movieplayer.it

Le riprese del film, il progetto tratto dal racconto scritto da Stephen King, sono ufficialmente iniziate a distanza di quattro anni dal primo annuncio dello sviluppo del progetto. I fan dello scrittore ...Il film dovrebbe mantenere lo stesso titolo del racconto (appunto,) e debuttare nel corso del 2023 su Hulu nel Stati Uniti e su Disney Plus in Europa e nel resto del mondo. È stato ...La produzione di The Boogeyman, il film tratto dal racconto di Stephen King, ha annunciato l'inizio delle riprese in vista di un debutto previsto in streaming nel 2023. Le riprese del film The Boogeym ...Circa quattro anni fa era stato annunciato The Boogeyman (in italiano Il Baubau), adattamento di un racconto breve di Stephen King del 1973. Adesso sembra che le cose si stiano sbloccando ...