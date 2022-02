Spalletti: «A Cagliari il campo ha detto che c’è stata più fame di salvezza che di vincere lo scudetto» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Una risposta di Spalletti nella conferenza stampa per Barcellona. Qual è la favorita di domani alla luce dell’uno a uno dell’andata? C’è una lezione più importante che il Napoli ha avuto a Cagliari che può tornare utile domani o nel prosieguo del campionato? Non c’è favorita, questa partita è una di quelle che porterà all’eliminazione di una delle più forti di questa competizione. Tutte e due le squadre mireranno a non andare ai supplementari, nelle intenzioni vedremo una buona partita. La lezione che abbiamo ricevuto? Mah, sarà quello che metteremo in campo a far vedere alle persone che ci guardano quanto per noi è importante questa vittoria. Sicuramente la partita di Cagliari ha fatto vedere che c’è stata più fame di salvezza che fame di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Una risposta dinella conferenza stampa per Barcellona. Qual è la favorita di domani alla luce dell’uno a uno dell’andata? C’è una lezione più importante che il Napoli ha avuto ache può tornare utile domani o nel prosieguo del campionato? Non c’è favorita, questa partita è una di quelle che porterà all’eliminazione di una delle più forti di questa competizione. Tutte e due le squadre mireranno a non andare ai supplementari, nelle intenzioni vedremo una buona partita. La lezione che abbiamo ricevuto? Mah, sarà quello che metteremo ina far vedere alle persone che ci guardano quanto per noi è importante questa vittoria. Sicuramente la partita diha fatto vedere che c’èpiùdichedi ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Spalletti avrà sbagliato (forse) formazione a #Cagliari, ma le offese che ha ricevuto da chi non vedeva l’ora di s… - partenopeoswiss : RT @AlfredoPedulla: #Spalletti avrà sbagliato (forse) formazione a #Cagliari, ma le offese che ha ricevuto da chi non vedeva l’ora di spara… - LoveNA1926 : RT @AlfredoPedulla: #Spalletti avrà sbagliato (forse) formazione a #Cagliari, ma le offese che ha ricevuto da chi non vedeva l’ora di spara… - NapoliCapitale : RT @salv_amoroso: #Spalletti: 'Lezione da Cagliari? Lo dimostrerà il campo ai tifosi e a chi ci guarda quanto sarà importante questa partit… - rosad24 : RT @AlfredoPedulla: #Spalletti avrà sbagliato (forse) formazione a #Cagliari, ma le offese che ha ricevuto da chi non vedeva l’ora di spara… -