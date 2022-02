Soluzioni per errori Firefox se si blocca o va in crash (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Chi utilizza Firefox come browser predefinito sa che come browser è uno dei migliori per robustezza e sicurezza, ma anche ai migliori può capitare di imbattersi in errori o in crash che impediscono l'accesso a determinati siti o funzioni. Firefox, come ogni programma, può avere bug o errori sconosciuti anche a Mozilla che lo sviluppa, ma, siccome si tratta di un browser (quindi sempre connesso ad Internet) le probabilità di incappare in un errore sono direttamente proporzionali al numero di siti che visitiamo e al numero di estensioni che abbiamo installato sul browser per renderlo più potente o più "bello". Nella guida che segue vi mostreremo alcuni validi suggerimenti per risolvere i problemi di Firefox su Windows, così da ripristinare il corretto funzionamento di questo ottimo ... Leggi su navigaweb (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Chi utilizzacome browser predefinito sa che come browser è uno dei migliori per robustezza e sicurezza, ma anche ai migliori può capitare di imbattersi ino inche impediscono l'accesso a determinati siti o funzioni., come ogni programma, può avere bug osconosciuti anche a Mozilla che lo sviluppa, ma, siccome si tratta di un browser (quindi sempre connesso ad Internet) le probabilità di incappare in un errore sono direttamente proporzionali al numero di siti che visitiamo e al numero di estensioni che abbiamo installato sul browser per renderlo più potente o più "bello". Nella guida che segue vi mostreremo alcuni validi suggerimenti per risolvere i problemi disu Windows, così da ripristinare il corretto funzionamento di questo ottimo ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Sul tema #balneari il @Mov5Stelle sta lavorando con competenza e professionalità per giungere a delle soluzioni sos… - Agenzia_Ansa : 'La Russia è aperta al dialogo per trovare soluzioni diplomatiche ai problemi più complessi. Tuttavia, gli interess… - borghi_claudio : @costa_costa1967 Il green pass non è una minuzia e il mio lavoro è proporre soluzioni possibili. Comunque io sono o… - UCSCEI : “La guerra è impossibile nell’era atomica, occorre trovare altre soluzioni per dirimere le questioni che dividono i… - PMI_it : Buoni pasto: perché convengono e come utilizzarli, anche in Smart Working: I buoni pasto generano vantaggi per azie… -