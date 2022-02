Serie B: bene Perugia e Monza, grande occasione oggi per il Lecce (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nella giornata di ieri è andato in scena il primo troncone di partite del turno infrasettimanale che forma la venticinquesima giornata del campionato di Serie B. Le squadre cadette si sono date battaglie in giro per l’Italia per raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali. Dalla serata di ieri emerge il Perugia che attraversa un grande momento di forma. I risultati della seconda Serie di calcio italiana maturati ieri sono un assist a porta vuota per il Lecce che, oggi alle ore 18:30, scende in campo contro il Cittadella: pronta la piccola fuga dei salentini? Serie B: le inseguitrici del Lecce frenano, il Perugia è squadra da playoff Cremonese e Pisa non riescono a battere in casa Vicenza e Parma e potrebbero perdere terreno dal ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nella giornata di ieri è andato in scena il primo troncone di partite del turno infrasettimanale che forma la venticinquesima giornata del campionato diB. Le squadre cadette si sono date battaglie in giro per l’Italia per raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali. Dalla serata di ieri emerge ilche attraversa unmomento di forma. I risultati della secondadi calcio italiana maturati ieri sono un assist a porta vuota per ilche,alle ore 18:30, scende in campo contro il Cittadella: pronta la piccola fuga dei salentini?B: le inseguitrici delfrenano, ilè squadra da playoff Cremonese e Pisa non riescono a battere in casa Vicenza e Parma e potrebbero perdere terreno dal ...

Advertising

galeazzobignami : È incredibile che dopo la serie infinita di errori il #governodeipeggiori chieda la fiducia sull’ennesimo Decreto… - Antonella_Soldo : Quanti costituzionalisti oggi. Se avessimo vinto, ovviamente, sarebbe stato tutto merito loro. Ma va bene: le pers… - gattusismo__ : @tuskatore Sono critico per una serie di fattori ma chi dice no, non sta bene - GianniJordan3 : Comunque rega , per metterla un po sul ridere, se ci pensate bene siamo alla terza stagione della nostra serie????: 'La Sorella' ??????#jeru - Baccotvnews : ??La serie con protagonisti Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Gunsur continua a stupire. #LeaUnnuovogiorno 4,665… -