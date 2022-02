Riforma della cittadinanza, a Bologna lo ‘ius soli’ entra nello statuto del Comune. Lepore: “Misura simbolica, ora intervenga il Parlamento” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Il Comune di Bologna sarà il primo Comune in Italia ad avere al suo interno il principio dello ius soli. Abbiamo approvato un ordine del giorno in cui, oltre a prevedere a tutte le persone nate a Bologna la cittadinanza ordinaria, si prevede anche che chi non è nato qui ma ha completato un ciclo intero di studi possa ricevere la cittadinanza. È una Misura simbolica, ma l’obiettivo è lanciare una campagna che faccia capire al Parlamento la necessità di cambiare le regole sulla cittadinanza”. Così il sindaco di Bologna Matteo Lepore commenta l’ordine del giorno approvato che impegna il Consiglio comunale a introdurre nello statuto del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Ildisarà il primoin Italia ad avere al suo interno il principio dello ius soli. Abbiamo approvato un ordine del giorno in cui, oltre a prevedere a tutte le persone nate alaordinaria, si prevede anche che chi non è nato qui ma ha completato un ciclo intero di studi possa ricevere la. È una, ma l’obiettivo è lanciare una campagna che faccia capire alla necessità di cambiare le regole sulla”. Così il sindaco diMatteocommenta l’ordine del giorno approvato che impegna il Consiglio comunale a introdurredel ...

