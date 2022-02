Plusvalenze Genoa, sotto la lente le operazioni con la Juventus (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Procura Federale ha chiuso le indagini relative al caso Plusvalenze in Serie A: anche il Genoa nel mirino per le operazioni con la Juventus Il caso Plusvalenze continua a tenere banco in Serie A. Anche il Genoa nel mirino tra le società di Serie A, il tutto per le operazioni con la Juventus. sotto la lente, oltre ai dirigenti Preziosi, Blondet, Zerbano e Abagnara, anche alcune operazioni di giocatori con i bianconeri. Rovella, Petrelli e Portanova le tre sotto gli occhi della Procura per un totale contestato di 12.005 milioni di euro. Lo riporta il Secolo XIX. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Procura Federale ha chiuso le indagini relative al casoin Serie A: anche ilnel mirino per lecon laIl casocontinua a tenere banco in Serie A. Anche ilnel mirino tra le società di Serie A, il tutto per lecon lala, oltre ai dirigenti Preziosi, Blondet, Zerbano e Abagnara, anche alcunedi giocatori con i bianconeri. Rovella, Petrelli e Portanova le tregli occhi della Procura per un totale contestato di 12.005 milioni di euro. Lo riporta il Secolo XIX. L'articolo proviene da Calcio News 24.

