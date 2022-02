Love is in the Air, quando finisce? Ecco quando andrà in onda l’ultima puntata della soap turca (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Approdata sui nostri teleschermi il 31 maggio 2021, la soap turca Love is in the Air ha subito conquistato il cuore di migliaia di telespettatori che, nella fascia daytime, si sono appassionati alle vicende di Eda e Serkan. Giunta ormai alle sue battute finali, la soap trasmessa su Canale 5 è quindi pronta a salutarci per lasciare il posto (ne siamo sicuri) ad altre storie non meno appassionanti. Sen Çal Kap?m?: la soap in Turchia Il serial televisivo originale turco Sen Çal Kap?m?, è andato in onda su Fox con la prima serie (39 episodi) dall’8 luglio 2020 al 17 aprile 2021. Dopo una pausa di qualche mese è poi proseguita con la seconda serie (13 episodi), andata in onda dal 9 giugno all’8 settembre 2021. La programmazione Fox ha trasmesso un episodio ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Approdata sui nostri teleschermi il 31 maggio 2021, lais in the Air ha subito conquistato il cuore di migliaia di telespettatori che, nella fascia daytime, si sono appassionati alle vicende di Eda e Serkan. Giunta ormai alle sue battute finali, latrasmessa su Canale 5 è quindi pronta a salutarci per lasciare il posto (ne siamo sicuri) ad altre storie non meno appassionanti. Sen Çal Kap?m?: lain Turchia Il serial televisivo originale turco Sen Çal Kap?m?, è andato insu Fox con la prima serie (39 episodi) dall’8 luglio 2020 al 17 aprile 2021. Dopo una pausa di qualche mese è poi proseguita con la secserie (13 episodi), andata indal 9 giugno all’8 settembre 2021. La programmazione Fox ha trasmesso un episodio ...

