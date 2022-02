La nota ufficiale per Napoli-Barcellona: “Invitiamo i tifosi a farlo” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La grande partita di Europa League tra Napoli e Barcellona si avvicina. Domani sera gli azzurri sono chiamati ad una prestazione di livello eccelso per prevalere sulla formazione catalana e perché ciò avvenga è necessario che anche i tifosi partenopei che saranno presenti allo Stadio Maradona mostrino tutto il loro supporto. A tal proposito, la società ha diramato un comunicato sul proprio sito ufficiale, invitando i fan a rispettare tutte le norme anti Covid-19 e a non utilizzare materiale pirotecnico. Di seguito il comunicato della società: “In occasione della gara di Uefa Europa League contro il Barcellona, la SSC Napoli invita tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. I tornelli apriranno alle ore 18:00, per consentire di effettuare i ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La grande partita di Europa League trasi avvicina. Domani sera gli azzurri sono chiamati ad una prestazione di livello eccelso per prevalere sulla formazione catalana e perché ciò avvenga è necessario che anche ipartenopei che saranno presenti allo Stadio Maradona mostrino tutto il loro supporto. A tal proposito, la società ha diramato un comunicato sul proprio sito, invitando i fan a rispettare tutte le norme anti Covid-19 e a non utilizzare materiale pirotecnico. Di seguito il comunicato della società: “In occasione della gara di Uefa Europa League contro il, la SSCinvita tutti iad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. I tornelli apriranno alle ore 18:00, per consentire di effettuare i ...

Ultime Notizie dalla rete : nota ufficiale Ruby ter, parlano le ragazze testimoni della difesa Berlusconi Silvio Berlusconi, 85 anni, e Marta Fascina, 32, si sposano, anzi no, faranno una festa di primavera per celebrare il loro rapporto di amore, stima e rispetto, si legge in una nota ufficiale, pubblicata dallo staff di Forza Italia, mentre in tribunale al processo Ruby ter, ritorna almeno tre - quattro volte la famosa espressione di cene eleganti, che poi è la stessa con cui ...

Diretta/ AlbinoLeffe Fiorenzuola (risultato finale 0 - 0): pareggio senza reti! La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale e tramite il canale YouTube in base al tipo di ... l'equilibrio regna sovrano in campo e le occasioni realmente degne di nota scarseggiano in questa ...

Serie B, nota ufficiale: diramato il programma delle gare dalla 29^ alla 31^ giornata TUTTO mercato WEB Crisi Russia Ucraina, 800 soldati Usa in partenza da Vicenza verso la Lettonia Lo rivela unna nota ufficiale, secondo la quale i militari saranno dispiegati "nel rispetto degli impegni presi nei confronti degli alleati" dell'Alleanza Atlantica "e nel rafforzamento delle loro ...

Dura nota Fisi: "Basta falsità. Inaccettabili giudizi su atleti e staff medico" Nessun riferimento diretto alle frasi della Quario sulla Goggia, ma il comunicato invita tutti a cambiare registro: "Fatti gravi durante i Giochi. Non sono accettabili giudizi personali che portano te ...

