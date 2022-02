Furiosa lite tra Tina Cipollari e Gianni Sperti: “Sei un…” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tina Cipollari e Gianni Sperti, i due opinionisti di Maria De Filippi, tornano a far parlare il web. Uomini e Donne “in fiamme” Tina Cipollari e Gianni Sperti sono amici da molti anni, oltre ad essere entrambi opinionisti al dating show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi. Ovviamente stiamo parlando di Uomini e Donne. Durante le puntate non fanno altro che stuzzicarsi, ed è proprio questo che li ha spinti a litigare in maniera davvero plateale. Tina e Gianni si rendono spesso protagonisti di diversi siparietti, e sono divenuti nel tempo due personaggi ionici di Uomini e Donne. Loro, nonostante litighino spesso, sono legati da un grande affetto. Difatti, nel momento in cui il programma è andato ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 23 febbraio 2022), i due opinionisti di Maria De Filippi, tornano a far parlare il web. Uomini e Donne “in fiamme”sono amici da molti anni, oltre ad essere entrambi opinionisti al dating show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi. Ovviamente stiamo parlando di Uomini e Donne. Durante le puntate non fanno altro che stuzzicarsi, ed è proprio questo che li ha spinti a litigare in maniera davvero plateale.si rendono spesso protagonisti di diversi siparietti, e sono divenuti nel tempo due personaggi ionici di Uomini e Donne. Loro, nonostante litighino spesso, sono legati da un grande affetto. Difatti, nel momento in cui il programma è andato ...

