Emma Marrone torna in TV | la cantante ricorda l’appuntamento

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)riappare sul piccolo schermo dopo il Festival di Sanremo: stasera in onda il film Gli anni più belli Anche se in maniera indiretta, stasera i fan potranno gustarsi il ritorno diin TV. Infatti su Rai Uno verrà trasmesso per la prima volta il film Gli anni più belli, prima fatica cinematografica della bella. E’ stata la stessareai suoi oltre 5 milioni di follower, che sicuramente non perderanno occasione per rivedere l’artista nel film diretto da Gabriele Muccino e in cui recitano altri grandi attori come Claudio Santamaria, Kim-Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti e Pierfrancesco Favino. Intervenuta sul proprio account Instagram,ha infatti postato una storia pubblicata ...