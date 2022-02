Draghi: 'Stato d'emergenza termina il 31 marzo. Obiettivo riaprire tutto al più presto, via il Super Green pass all'aperto' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lo Stato d'emergenza in Italia terminerà il 31 marzo e non sarà prorogato. A due ani dall'esplosione della pandemia Covid-19,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lod'in Italia terminerà il 31e non sarà prorogato. A due ani dall'esplosione della pandemia Covid-19,...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Draghi: 'Non prorogheremo lo stato d'emergenza per il Covid'. Il premier parla a Firenze davanti a una platea di imprenditori #ANSA - MediasetTgcom24 : Covid, Draghi: 'No a proroga stato d'emergenza dopo il 31 marzo' - Palazzo_Chigi : Il Presidente Mario Draghi interviene alla Cerimonia di insediamento del nuovo Presidente del Consiglio di Stato, F… - Moixus1970 : RT @Italia_Notizie: Covid, Draghi annuncia la fine dello stato di emergenza: “No proroghe”. Dalle zone a colori alle mascherine: cosa cambi… - clarissa_gmai : RT @vitalbaa: Draghi dice che lo stato di emergenza non sarà prorogato dopo il 31 marzo, e a quella data cesseranno zone a colori, quarante… -