Benfica-Ajax, programma e telecronisti Sky e Mediaset ottavi Champions League (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Benfica-Ajax, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2021/2022. Sfida equilibrata tra i portoghesi, che hanno superato un girone molto complicato, e gli olandesi scatenati sia in patria che in Europa fin qui. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 23 febbraio allo stadio Da Luz di Lisbona. Benfica-Ajax sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani e su Infinity con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ile isu Sky edi, match valido per l’andata deglidi finale di2021/2022. Sfida equilibrata tra i portoghesi, che hanno superato un girone molto complicato, e gli olandesi scatenati sia in patria che in Europa fin qui. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 23 febbraio allo stadio Da Luz di Lisbona.sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani e su Infinity con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. SportFace.

