Benevento tutto facile col Como: la Strega concede il bis e rivede la vetta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – tutto facile, probabilmente anche troppo. Il Benevento bissa il successo con il Cittadella e prosegue la propria marcia verso il pieno recupero dopo il periodo di appannamento. La formazione di Fabio Caserta supera agevolmente il Como al "Ciro Vigorito" facendo il pieno di fiducia in vista delle delicate gare con Perugia e Cremonese. La Strega, nel frattempo, si ritrova a soli quattro punti dalla vetta occupata dalla Brescia. Il segnale di un campionato ancora aperto, a patto di proseguire sulla strada intrapresa negli ultimi 180 minuti. La partita – Approcci diversi per i due tecnici. Caserta conferma in blocco l'undici di Cittadella, il rientrante Lapadula si acComoda in panchina. Gattuso, invece, fa turnover, ...

