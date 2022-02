Benevento, ritiro finito ma Caserta è categorico: “Ora testa al Perugia” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Le parole di Fabio Caserta al termine della gara di Serie B che ha visto il Benevento ospitare il Como. L’allenatore calabrese ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Giacomo Gattuso. Questi i temi affrontati nel post partita dal tecnico della Strega. ritiro – Nel calcio si vive di momenti. Prima c’era la necessità di andare in ritiro, dopo il Cittadella hanno chiesto i calciatori di stare altri giorni insieme, adesso, al di là del risultato, stare con i propri cari può fare bene. E’ stata l’occasione per capire gli errori, ci ha fatto bene, ma le vittorie sono frutto di tante altre cose. Ne abbiamo parlato con il presidente e lui ha deciso di concludere il ritiro. Siamo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Le parole di Fabioal termine della gara di Serie B che ha visto ilospitare il Como. L’allenatore calabrese ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Giacomo Gattuso. Questi i temi affrontati nel post partita dal tecnico della Strega.– Nel calcio si vive di momenti. Prima c’era la necessità di andare in, dopo il Cittadella hanno chiesto i calciatori di stare altri giorni insieme, adesso, al di là del risultato, stare con i propri cari può fare bene. E’ stata l’occasione per capire gli errori, ci ha fatto bene, ma le vittorie sono frutto di tante altre cose. Ne abbiamo parlato con il presidente e lui ha deciso di concludere il. Siamo ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Benevento, ritiro finito ma #Caserta è categorico: 'Ora testa al Perugia' ** - psb_original : Benevento, Caserta: 'Vittoria non è frutto del ritiro. Lapadula e Forte? Possono coesistere' #SerieB - TUTTOB1 : Benevento, Caserta: “Contenti perché era una partita difficile. Ritiro finito” - TUTTOB1 : Il Sannio Quotidiano: 'Benevento, Caserta perde Farias e non recupera gli infortunati. Lapadula in ritiro con la sq… - Max_Mogavero : #Benevento, in ritiro c’è anche Lapadula: punta a esserci col #Como, ora palla a Caserta #serieb… -