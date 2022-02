ATP Acapulco 2022: Berrettini si ritira, Sonego sconfitto a sorpresa da Wolf. Bene Medvedev, Tsitsipas e Nadal (Di mercoledì 23 febbraio 2022) È da poco terminata la seconda giornata all’ATP 500 di Acapulco. Nella notte italiana si sono disputati gli ultimi nove incontri valevoli per il primo turno e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti risultati odierni. In casa Italia arriva l’ennesimo ritiro di Matteo Berrettini (testa di serie n.5). Il romano accusa ancora problemi agli addominali ed è così costretto ad abbandonare la sfida contro lo statunitense Tommy Paul (n.39 al mondo) sul risultato di 6-4 1-5. Primo turno amaro anche per Lorenzo Sonego (n.21 ATP): l’azzurro spreca un match point e viene poi superato in tre set da Jeffrey John Wolf (n.209 al mondo) per 3-6 7-6(7) 6-2. Lo statunitense sfiderà agli ottavi di finale il greco Stefanos Tsitsipas (testa di serie n.3), uscito vittorioso dal match contro il serbo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) È da poco terminata la seconda giornata all’ATP 500 di. Nella notte italiana si sono disputati gli ultimi nove incontri valevoli per il primo turno e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti risultati odierni. In casa Italia arriva l’ennesimo ritiro di Matteo(testa di serie n.5). Il romano accusa ancora problemi agli addominali ed è così costretto ad abbandonare la sfida contro lo statunitense Tommy Paul (n.39 al mondo) sul risultato di 6-4 1-5. Primo turno amaro anche per Lorenzo(n.21 ATP): l’azzurro spreca un match point e viene poi superato in tre set da Jeffrey John(n.209 al mondo) per 3-6 7-6(7) 6-2. Lo statunitense sfiderà agli ottavi di finale il greco Stefanos(testa di serie n.3), uscito vittorioso dal match contro il serbo ...

