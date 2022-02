Alexander Zverev aggredisce l’arbitro: è un italiano! Alessandro Germani e il precedente con Zeppieri a Roma (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Alexander Zverev è balzato agli onori della cronacca tennistica del giorno per avere aggredito il giudice di sedia al torneo ATP 500 di Acapulco. Tutto è avvenuto nella notte, durante un incontro di doppio: il tedesco era in campo insieme al brasiliano Marcelo Melo e ha perso col punteggio di 2-6, 6-4, 10-6 contro il finlandese Harri Heliovaare e il britannico Llyod Glasspool. Tutto questo dopo che il giorno precedente era stato costretto a giocare fino alle 05.00 del mattino un match di singolare. Il tristissimo episodio è dovuto al fatto che, durante il super tie-break, una risposta vincente di Heliovaara è stata giudicata in campo da parte dell’arbitro, mentre Zverev l’ha valutata ampiamente fuori. Dopo aver perso il super tie-break e la partita, Alexander Zverev ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022)è balzato agli onori della cronacca tennistica del giorno per avere aggredito il giudice di sedia al torneo ATP 500 di Acapulco. Tutto è avvenuto nella notte, durante un incontro di doppio: il tedesco era in campo insieme al brasiliano Marcelo Melo e ha perso col punteggio di 2-6, 6-4, 10-6 contro il finlandese Harri Heliovaare e il britannico Llyod Glasspool. Tutto questo dopo che il giornoera stato costretto a giocare fino alle 05.00 del mattino un match di singolare. Il tristissimo episodio è dovuto al fatto che, durante il super tie-break, una risposta vincente di Heliovaara è stata giudicata in campo da parte del, mentrel’ha valutata ampiamente fuori. Dopo aver perso il super tie-break e la partita,ha ...

Advertising

FiorinoLuca : La squalifica inflitta ad Alexander Zverev è sacrosanta. Non puoi aggredire in questo modo un giudice di sedia o ch… - sportface2016 : +++#AtpAcapulco, Alexander #Zverev squalificato dal torneo: follia contro l'arbitro in doppio+++ - _MinutForMinut : RT @FiorinoLuca: La squalifica inflitta ad Alexander Zverev è sacrosanta. Non puoi aggredire in questo modo un giudice di sedia o chi per l… - PedroSi74704123 : RT @FiorinoLuca: La squalifica inflitta ad Alexander Zverev è sacrosanta. Non puoi aggredire in questo modo un giudice di sedia o chi per l… - Wallee___ : RT @see_lallero: Il tedesco Alexander Zverev è stato espulso dal torneo Atp 500 di Acapulco per 'condotta antisportiva' dopo aver preso più… -