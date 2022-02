Vlahovic? Carolina Stramare risponde ai follower | “In 7 anni di Instagram non ho

(Di martedì 22 febbraio 2022) La risposta della ex Miss Italia in merito alle voci di una presunta relazione con il giocatore della Juventus

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic Carolina

Una nuova coppia spunta all'orizzonte: quella formata dal calciatore Dusane dall'ex Miss ItaliaStramare. Una nuova indiscrezione sta girando sull'ex Miss ItaliaStramare , che vinse il titolo nel 2019: la giovane sembra stia intraprendendo una ...Vita privataStramare è fidanzata con Dusan. I due si sarebbero conosciuti quando, prima di essere arruolato come attaccante nella scuderia della Juventus, il calciatore militava ...Carolina Stramare, ex Miss Italia, è al centro di insistenti voci di gossip che la vedrebbero legata al giocatore della Juventus Dusan Vlahovic. La modella non si sbilancia sui social, ma lascia ...Dusan Vlahovic è un calciatore serbo ... l’attaccante starebbe frequentando Carolina Stramare, ex Miss Italia. I due, stando alle segnalazioni giunte in questi giorni, sarebbero più uniti che mai e ...