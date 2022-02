Ucraina, Mandelli (Fi) invoca l’intervento di Berlusconi: “Ha un ruolo fondamentale per convincere Putin. C’è bisogno di lui” (Di martedì 22 febbraio 2022) “Crisi Russia-Ucraina? In questo momento in Italia il personaggio che può far sedere al tavolo Putin con gli altri leader europei è proprio Silvio Berlusconi. Ricordo che a Pratica di Mare il presidente fece un vero e proprio miracolo. Quindi, veramente in tutti i sensi: forza Berlusconi. Abbiamo davvero bisogno di qualcuno che riesca a far sedere Putin al tavolo in questo momento di crisi”. Sono le parole pronunciate ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) dal deputato di Forza Italia, Andrea Mandelli, che incensa le qualità diplomatiche di Silvio Berlusconi, sottolineando la sua amicizia storica col presidente russo Vladimir Putin e citando l’incontro del maggio 2002 tra lo stesso ex presidente del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) “Crisi Russia-? In questo momento in Italia il personaggio che può far sedere al tavolocon gli altri leader europei è proprio Silvio. Ricordo che a Pratica di Mare il presidente fece un vero e proprio miracolo. Quindi, veramente in tutti i sensi: forza. Abbiamo davverodi qualcuno che riesca a far sedereal tavolo in questo momento di crisi”. Sono le parole pronunciate ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) dal deputato di Forza Italia, Andrea, che incensa le qualità diplomatiche di Silvio, sottolineando la sua amicizia storica col presidente russo Vladimire citando l’incontro del maggio 2002 tra lo stesso ex presidente del ...

