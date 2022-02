Ucraina, Draghi condanna “violazione inaccettabile”. In forse missione a Mosca (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – La condanna di Mario Draghi, attesa, è arrivata questa mattina in apertura della cerimonia al Consiglio di Stato. “Voglio prima di tutto esprimere la mia più ferma condanna per la decisione del governo russo di riconoscere i due territori separatisti del Donbass- ha esordito nel suo intervento il presidente del Consiglio -. Si tratta di un’inaccettabile violazione della sovranità democratica e dell’integrità territoriale dell’Ucraina”. Per Draghi, “la via del dialogo resta essenziale, ma stiamo già definendo nell’ambito dell’Unione Europea misure e sanzioni nei confronti della Russia”. Sanzioni che “non fanno miracoli, ma fanno male”, spiegherà nel tardo pomeriggio da Bruxelles l’Alto Rappresentante dell’Ue Josep Borrell, in una conferenza stampa in cui ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ladi Mario, attesa, è arrivata questa mattina in apertura della cerimonia al Consiglio di Stato. “Voglio prima di tutto esprimere la mia più fermaper la decisione del governo russo di riconoscere i due territori separatisti del Donbass- ha esordito nel suo intervento il presidente del Consiglio -. Si tratta di un’della sovranità democratica e dell’integrità territoriale dell’”. Per, “la via del dialogo resta essenziale, ma stiamo già definendo nell’ambito dell’Unione Europea misure e sanzioni nei confronti della Russia”. Sanzioni che “non fanno miracoli, ma fanno male”, spiegherà nel tardo pomeriggio da Bruxelles l’Alto Rappresentante dell’Ue Josep Borrell, in una conferenza stampa in cui ...

