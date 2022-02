Tamponi Covid non autorizzati e lavoratori a nero, sospeso un centro medico nel Salernitano (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMontecorvino Pugliano (Sa) – Effettuava, avvalendosi di medici-collaboratori assunti a nero, i Tamponi antigenici e molecolari per la ricerca del coronavirus ai pazienti senza però aver mai ottenuto le autorizzazioni previste dalla legge. Per questo motivo, gli uomini della Guardia di Finanza di Salerno, in collaborazione con i funzionari dell’Asl di Salerno, hanno sospeso e segnalato al Comune di Montecorvino Pugliano, un centro medico che operava nel territorio comunale di Montecorvino da novembre dello scorso anno. L’indagine delle “Fiamme gialle” è cominciata a seguito delle segnalazioni di alcuni clienti che, insospettiti dall’assenza dal rilascio da parte del centro medico della ricevuta fiscale e della documentazione sanitaria ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMontecorvino Pugliano (Sa) – Effettuava, avvalendosi di medici-collaboratori assunti a, iantigenici e molecolari per la ricerca del coronavirus ai pazienti senza però aver mai ottenuto le autorizzazioni previste dalla legge. Per questo motivo, gli uomini della Guardia di Finanza di Salerno, in collaborazione con i funzionari dell’Asl di Salerno, hannoe segnalato al Comune di Montecorvino Pugliano, unche operava nel territorio comunale di Montecorvino da novembre dello scorso anno. L’indagine delle “Fiamme gialle” è cominciata a seguito delle segnalazioni di alcuni clienti che, insospettiti dall’assenza dal rilascio da parte deldella ricevuta fiscale e della documentazione sanitaria ...

