Suicide Squad | l' abito da sposa di Harley Quinn in una foto dell' Ayer Cut

Una nuova immagine tratta dal dietro le quinte del director's cut di Suicide Squad mostra Margot Robbie nei panni di Harley Quinn con indosso un abito da sposa. Una nuova foto dell'Ayer Cut di Suicide Squad rivela la Harley Quinn di Margot Robbie che indossa un abito da sposa. Non è più un segreto per nessuno che il film della Warner Bros. del 2016 sia stato cambiato drasticamente in fase di montaggio in seguito alla controversa risposta del pubblico a Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder. Ma a quasi sei anni di distanza dall'uscita nei cinema continuano a trapelare informazioni sulla versione originale del

