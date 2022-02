Spal-Ternana: probabili formazioni e in tv (Di martedì 22 febbraio 2022) Gara valida per la 25esima giornata del campionato italiano di Serie B 2021/22. Gli umbri sono reduci dal colpaccio esterno di Parma che gli ha consentito di uscire definitivamente dalla zona calda della classifica. Anche i ferraresi hanno avuto una boccata d’ossigeno con il punto ottenuto a Vicenza, ma sono ancora in piena lotta salvezza e non possono più sbagliare. Spal-Ternana si giocherà mercoledì 23 febbraio 2022 alle ore 18.30. Spal-Ternana: COME SCENDERANNO IN CAMPO LE DUE SQUADRE? 4-3-1-2 per i padroni di casa con Alfonso tra i pali, Dickmann, Capradossi, Vicari e Celia in difesa. A centrocampo, Mora, Zanellato e Da Riva. In avanti, Mancosu dietro le punte Melchiorri e Rossi. Lucarelli risponderà con lo stesso modulo: in porta Iannarilli, che sarà protetto da Defendi, Sorensen, Capuano e Martella. A ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 22 febbraio 2022) Gara valida per la 25esima giornata del campionato italiano di Serie B 2021/22. Gli umbri sono reduci dal colpaccio esterno di Parma che gli ha consentito di uscire definitivamente dalla zona calda della classifica. Anche i ferraresi hanno avuto una boccata d’ossigeno con il punto ottenuto a Vicenza, ma sono ancora in piena lotta salvezza e non possono più sbagliare.si giocherà mercoledì 23 febbraio 2022 alle ore 18.30.: COME SCENDERANNO IN CAMPO LE DUE SQUADRE? 4-3-1-2 per i padroni di casa con Alfonso tra i pali, Dickmann, Capradossi, Vicari e Celia in difesa. A centrocampo, Mora, Zanellato e Da Riva. In avanti, Mancosu dietro le punte Melchiorri e Rossi. Lucarelli risponderà con lo stesso modulo: in porta Iannarilli, che sarà protetto da Defendi, Sorensen, Capuano e Martella. A ...

nuovaferrara : La #Spal cerca l’acuto. Ma la Ternana fuori è super #Ferrara #Calcio - psb_original : Le probabili formazioni di SPAL-Ternana: Capradossi titolare, Rossi dalla panchina. Peralta e Koutsoupias per Lucar… - Nazione_Umbria : Ternana ancora in Emilia Caccia al bis contro la Spal - ABIMAGE : Spal-Ternana: arbitra Daniele Paterna di Teramo Il signor Daniele Paterna di Teramo è l’arbitro designato per Spal-… - ABIMAGE : Spal-Ternana: i 24 convocati di Cristiano Lucarelli Domani la Ternana affronterà allo stadio Paolo Mazza di Ferrar… -