Simula un sequestro per estorcere soldi ai suoi genitori: «Volevo fare come Lapo Elkann» (Di martedì 22 febbraio 2022) Un 35 enne residente a Seregno in provincia di Monza è stato denunciato dai carabinieri per Simulazione di reato. insieme a due amici. Secondo l’accusa l’uomo ha finto di essere stato rapito da due personaggi pericolosi, a cui i genitori avrebbero dovuto pagare un riscatto di 1500 euro per saldare un debito di droga. «Volevo fare come Lapo a New York», avrebbe detto ai carabinieri una volta scoperto. «Mamma, papà, aiutatemi, due calabresi mi hanno preso in ostaggio, vogliono i soldi»: questo è il messaggio che il 35 enne ha mandato ai suoi genitori, sessantenni, i quali si sono subito rivolti ai carabinieri pensando che il figlio, tossicodipendente, avesse un debito non saldato con pericolosi malviventi. «Se volete rivedere vostro ... Leggi su open.online (Di martedì 22 febbraio 2022) Un 35 enne residente a Seregno in provincia di Monza è stato denunciato dai carabinieri perzione di reato. insieme a due amici. Secondo l’accusa l’uomo ha finto di essere stato rapito da due personaggi pericolosi, a cui iavrebbero dovuto pagare un riscatto di 1500 euro per saldare un debito di droga. «a New York», avrebbe detto ai carabinieri una volta scoperto. «Mamma, papà, aiutatemi, due calabresi mi hanno preso in ostaggio, vogliono i»: questo è il messaggio che il 35 enne ha mandato ai, sessantenni, i quali si sono subito rivolti ai carabinieri pensando che il figlio, tossicodipendente, avesse un debito non saldato con pericolosi malviventi. «Se volete rivedere vostro ...

