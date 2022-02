Serie B: poker Monza, il Perugia vince ad Alessandria. Pari Cremonese e Pisa-Parma, Spal-Ternana 5-1 (Di martedì 22 febbraio 2022) Serie B no stop. Il campionato cadetto torna subito in campo, dopo gli impegni del weekend, per l'infrasettimale, valido per la 25esima... Leggi su calciomercato (Di martedì 22 febbraio 2022)B no stop. Il campionato cadetto torna subito in campo, dopo gli impegni del weekend, per l'infrasettimale, valido per la 25esima...

Advertising

TUTTOB1 : LIVE TB - Diretta Goal Serie B: poker della Spal - TUTTOB1 : LIVE TB - Diretta Goal Serie B: rete della Ternana, vantaggio del Perugia - Valsusaoggi : BOCCE SERIE A2: ROSTA CONTINUA A VINCERE, POKER DI VITTORIE - venti4ore : Serie D gir D Poker per il Forlì brutto KO interno per il Ghiviborgo - ChievoWomen : RT @FIGCfemminile: SERIE ??? | ?? Poker in trasferta per il @ChievoWomen. Colpo del Cittadella a Ravenna. Reti bianche tra Pro Sesto e Cesen… -