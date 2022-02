Roma-Lido, il Campidoglio: “Da domani tre treni in più”. Ma saranno di riserva (Di martedì 22 febbraio 2022) Ostia – “domani la Roma-Lido viaggerà nuovamente con 6 treni e una corsa ogni 26 minuti. Questo grazie al ritorno in operatività di tre treni, dopo la conclusione positiva dell’iter per la valutazione del rischio”. Ad annunciarlo, con una nota, è Giovanni Zannola, presidente della commissione Mobilità in Campidoglio. “E’ un’ottima notizia perché consentirà di stabilizzare il servizio durante tutta la giornata e ridurre i disagi i pendolari – dice -. Con Atac è in corso un’interlocuzione, di cui si è fatto promotore l’assessore Patanè che ringrazio, per riattivare la tratta Piramide-Magliana e per intensificare le corse nelle ore di punta”. “Con i progetti del Pnrr per la Capitale, presentati ieri dal sindaco Gualtieri, arriveranno fondi destinati in prevalenza al settore dei trasporti, ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 22 febbraio 2022) Ostia – “laviaggerà nuovamente con 6e una corsa ogni 26 minuti. Questo grazie al ritorno in operatività di tre, dopo la conclusione positiva dell’iter per la valutazione del rischio”. Ad annunciarlo, con una nota, è Giovanni Zannola, presidente della commissione Mobilità in. “E’ un’ottima notizia perché consentirà di stabilizzare il servizio durante tutta la giornata e ridurre i disagi i pendolari – dice -. Con Atac è in corso un’interlocuzione, di cui si è fatto promotore l’assessore Patanè che ringrazio, per riattivare la tratta Piramide-Magliana e per intensificare le corse nelle ore di punta”. “Con i progetti del Pnrr per la Capitale, presentati ieri dal sindaco Gualtieri, arriveranno fondi destinati in prevalenza al settore dei trasporti, ...

Roma Lido, il Campidoglio annuncia il ritorno di 3 treni
Roma-Lido, dal 23 febbraio sei treni in servizio sulla linea: frequanza ogni 26 minuti
saranno sei i treni in servizio sulla Roma-Lido grazie all'aggiunta di tre convogli in aggiunta. Una boccata di ossigeno per le migliaia di pendolari della linea che collega Ostia con - al momento - ...

Roma Lido, il Campidoglio annuncia il ritorno di 3 treni
"Al termine dell'iter di valutazione del rischio, con esito positivo, sono tornati a disposizione tre rotabili MA200 per la Roma-Lido" ha fatto sapere l'assessore alla mobilità Eugenio Patanè. Il ...

saranno sei i treni in servizio sulla Roma-Lido grazie all'aggiunta di tre convogli in aggiunta. Una boccata di ossigeno per le migliaia di pendolari della linea che collega Ostia con - al momento - ...
"Al termine dell'iter di valutazione del rischio, con esito positivo, sono tornati a disposizione tre rotabili MA200 per la Roma-Lido" ha fatto sapere l'assessore alla mobilità Eugenio Patanè. Il ...