Retroscena Cagliari-Napoli | Spalletti su tutte le furie nell’intervallo

(Di martedì 22 febbraio 2022)furioso negli spogliatoi in, duro sfogo con i calciatori. L’edizione odierna di Repubblica riporta unche riguarda il mister azzurro. Secondo quanto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Spazio_Napoli : Spalletti infuriato nel corso dell’intervallo: il retroscena - cn1926it : #Spalletti, furioso all’intervallo con squadra e arbitro: il retroscena - infoitsport : 'Piangersi addosso è da perdenti!', il retroscena su Spalletti sugli assenti contro il Cagliari - infoitsport : 'Piangersi addosso è da perdenti', retroscena Spalletti prima del Cagliari - sscalcionapoli1 : CdS – “Piangersi addosso è da perdenti!”, il retroscena su Spalletti sugli assenti contro il Cagliari… -

Ultime Notizie dalla rete : Retroscena Cagliari

Stop and Goal

Quante gliene ha dette Spalletti durante la partita di. Elmas è stato uno dei più 'bersagliati' dal tecnico toscano, che non ha gradito il suo rendimento altalenante sgridandolo ripetutamente con urlacci che si sono percepiti distintamente anche ...Ultime calcio Napoli - Episodio ieri in- Napoli con Elmas sgridato da Luciano Spalletti : era lì, il bordocampista di DAZN . Lite Elmas Spalletti, ilA Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è ...L’Inter sta vivendo un momento molto complicato della sua stagione, probabilmente il più difficile in assoluto. Anche perché è la prima volta che i nerazzurri attraversano una mini-crisi, con due ...L'edizione odierna del Corriere dello Sport riporta un virgolettato dell'allenatore, un pensiero chiaro espresso alla squadra prima della partita di questo pomeriggio: 'Piangersi addosso è sempre l'at ...