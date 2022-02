Putin all'Ucraina, rinunciate ad aderire alla Nato (Di martedì 22 febbraio 2022) "La soluzione migliore sarebbe che l'Ucraina rinunciasse spontaneamente all'ambizione di aderire alla Nato". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin. "L'ingresso dell'esercito russo in Ucraina ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) "La soluzione migliore sarebbe che l'rinunciasse spontaneamente all'ambizione di". Lo ha detto il presidente russo Vladimir. "L'ingresso dell'esercito russo in...

