Open, al Senato Pd e M5S spaccati su Renzi. Conte: «Voteremo no al conflitto d'attribuzione» (Di martedì 22 febbraio 2022) È il giorno di Matteo Renzi. Nel pomeriggio, infatti, l'aula del Senato si pronuncerà sulla richiesta – sostenuta dalla relatrice Fiammetta Modena (FI) – di sollevare il conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale. La richiesta riguarda alcuni atti dell'inchiesta Open, che vede l'ex-premier imputato per finanziamento illecito e traffico di influenze illecite. Renzi sostiene infatti che allegati al fascicolo dell'indagine vi sia anche il Contenuto di telefonate intercettate quando lui era già parlamentare. Da qui la decisione della Giunta per le Immunità, presieduta da Maurizio Gasparri, di sollevare il conflitto d'attribuzione davanti alla Consulta. Il leader del M5S: «Difendiamo i nostri valori» Sul piano politico, la vicenda si ...

