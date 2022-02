Matteo Bassetti parla dell’aggressione avvenuta a Genova: “Non voglio che i miei figli crescano così” (Di martedì 22 febbraio 2022) Matteo Bassetti, l’infettivologo da tempo nel mirino dei no-vax per le sue posizioni fortemente a favore della campagna vaccinale, è stato aggredito nella giornata di sabato a Genova. Oggi è tornato a parlare con amarezza di quell’aggressione, esprimendo preoccupazione anche per il futuro dei suoi figli. Matteo Bassetti senza scorta aggredito a Genova: “A volte pesa questa situazione“ Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del San Martino di Genova, vive da tempo una realtà fatta di minacce, chiamate e messaggi minatori, campagne di odio sui social e infine aggressioni fisiche. L’ultima è avvenuta sabato 19 febbraio, in via XX Settembre a ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 22 febbraio 2022), l’infettivologo da tempo nel mirino dei no-vax per le sue posizioni fortemente a favore della campagna vaccinale, è stato aggredito nella giornata di sabato a. Oggi è tornato are con amarezza di quell’aggressione, esprimendo preoccupazione anche per il futuro dei suoisenza scorta aggredito a: “A volte pesa questa situazione“, direttore della Clinica di malattie infettive del San Martino di, vive da tempo una realtà fatta di minacce, chiamate e messaggi minatori, campagne di odio sui social e infine aggressioni fisiche. L’ultima èsabato 19 febbraio, in via XX Settembre a ...

Advertising

raffaellapaita : Gli insulti rivolti a Matteo #Bassetti sono un episodio GRAVE e insieme INCONCEPIBILE. Chiediamo per questo agli in… - Adnkronos : Matteo #Bassetti aggredito: 'Non voglio che i miei figli crescano in un Paese così'. - fattoquotidiano : Matteo Bassetti: “Ho ricevuto 35 chiamate di minaccia in due ore. Denuncio in procura, ma mi sento lasciato solo” - Donatel58978575 : RT @EmmaKump: @ProfMBassetti Vorrei fare un appello ai presunti “aggressori” di Bassetti Matteo. Lasciatelo stare; non vi rendete conto ch… - Genomalieno : RT @Adnkronos: Matteo #Bassetti aggredito: 'Non voglio che i miei figli crescano in un Paese così'. -