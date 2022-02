LIVE Sinner-Davidovich Fokina 4-6 7-6 6-3, ATP Dubai 2022 in DIRETTA: l’azzurro fatica ma cambia marcia e vola agli ottavi contro Murray (Di martedì 22 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE TERZO SET 6-3 GAME SET AND MATCH JANNIK Sinner!!!! VITTORIA INCREDIBILE DELl’azzurro ALL’ESORDIO A Dubai CON IL NUOVO COACH! 40-15 DUE MATCH POINT Sinner!!!! Fokina trova profondità ma il rovescio termina lungo. 30-15 Risposta profonda di Fokina: l’azzurro è lento in uscita dal servizio. 30-0 Servizio vincente di Sinner. 15-0 ROVESCIO LUNGO DI Fokina! Ottimo diagonale di Sinner. 5-3 Ottima prima di Fokina che allunga il match. AD-40 Servizio e diritto di Fokina. 40-40 Fokina non ci sta e annulla il match point. 30-40 MATCH POINT Sinner!!!!! ROVESCIO INCREDIBILE IN ... Leggi su oasport (Di martedì 22 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE TERZO SET 6-3 GAME SET AND MATCH JANNIK!!!! VITTORIA INCREDIBILE DELALL’ESORDIO ACON IL NUOVO COACH! 40-15 DUE MATCH POINT!!!!trova profondità ma il rovescio termina lungo. 30-15 Risposta profonda diè lento in uscita dal servizio. 30-0 Servizio vincente di. 15-0 ROVESCIO LUNGO DI! Ottimo diagonale di. 5-3 Ottima prima diche allunga il match. AD-40 Servizio e diritto di. 40-40non ci sta e annulla il match point. 30-40 MATCH POINT!!!!! ROVESCIO INCREDIBILE IN ...

