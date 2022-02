(Di martedì 22 febbraio 2022) Il nuovo album di, controverso genio della musica rap a stelle e strisce, ha deciso di snobbare le principali piattaforme di streaming. Stiamo parlando precisamente die di Apple Music, i due colossi indistinti del settore, su cui il nuovo album dell’artista, che dallo scorso mese di ottobre ha cambiato nome in “Ye”, non comparirà., 21/2/2022 – Computermagazine.itIl lavoro in questione è2, attesissimo progettodel rapper americano, chequindi pubblicato solamente su Stem Player, il lettore digitale di proprietà dello stesso artista, dispositivo da 200 dollari per l’ascoltoe il remix on-the-fly. Secondo quanto scrive Hwupgrade.it, “Potrebbe essere ...

Advertising

zazoomblog : Kanye West dice no a Spotify: Donda 2 non verrà rilasciato sulla piattaforma musicale - #Kanye #Spotify: #Donda… - Xenobrigatismo : @drewscop usare soulseek per kanye west è un po' una bestemmia ma va bene così - ontario_ali : Stavo guardano la serie jeen yuhs . Kanye West ha fatto tutto senza invidiare nessuno e supportando il successo altrui ????#THEGOAT - mariludellef : RT @vale_enne: Comunque Putin con lo stesso equilibrio mentale di Kanye West. - vale_enne : Comunque Putin con lo stesso equilibrio mentale di Kanye West. -

Ultime Notizie dalla rete : Kanye West

dopo la diffusione in rete del video del concerto di Atlanta nel quale Billie Eilish chiedeva l'intervento dei soccorsi per aiutare la ragazza in difficoltà,sui social ha puntato il dito ...Per questo gesto, la Eilish era stata pesantemente accusata dal collegache aveva percepito, spiega Tmz, questo atteggiamento della cantante come un'accusa a Travis Scott, che tutti ...Qualche influencer si è già cimentato nell'impresa: come Kanye West e la nuova fiamma Julia Fox (già ex, nel momento in cui scriviamo) che recentemente hanno voluto replicare l'iconico look Y2k di ...Ha infatti assunto Tadao Ando – che ha progettato nel 2013 la villa a Malibu dove ora vive Kanye West, il suo ex marito – e Kengo Kuma per costruire due diverse case vacanza negli Stati Uniti: una ...